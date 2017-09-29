Александр Овечкин: "Если зуба нет, то почему он должен быть на свадьбе?"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о своей свадьбе, которая была прошедшим летом. По его словам, организацией занималась его супруга Анастасия Шубская.

- Мы отлично провели время вместе с семьей и друзьями, - цитирует Washington CBS Овечника. - Мне понравилось это время, все были счастливы, все веселились, я танцевал. Это были два отличных дня. Супруга проделала огромную работу при подготовке. Моя роль заключалась в том, чтобы давать деньги.

О том, чтобы вставить зуб, я думал, но я решил выглядеть естественно. Все ведь знают меня без зуба? У меня его нет, наверное, уже 10 лет. Если зуба нет, то почему он должен быть на свадьбе?