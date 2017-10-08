Александр Овечкин: "Если вам нужны деньги - идите в банк, если голы - идите к воротам"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Монреалем" (6:1) заявил, что сделал второй хет-трик подряд благодаря сестре своей жены. Напомним, что в ворота "Канадиенс" этой ночью капитан "Кэпиталз" отправил четыре шайбы.

– Как говорил Брукс Лайк, если вам нужны деньги, то идите в банк. Если вы хотите голов – идите к воротам, – цитирует Washington Post Овечкина. – Это все ради сестры моей жены. Всегда делаю хет-трик, когда она в Вашингтоне. В понедельник она уезжает. Поговорю, чтобы она осталась как можно дольше.

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