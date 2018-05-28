Александр Овечкин: "Если слушать все, что о тебе говорят, можно стать психом"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что не придает значения слухам и пересудам в прессе. Американские СМИ перед финалом Кубка Стэнли, в котором "Кэпиталз" сыграют с "Вегасом", обсуждают возможность ухода российского капитана из клуба после этого сезона.

- Конечно, мы читаем новости и обращаем внимание на то, что говорят люди, - приводит Washington Post слова Овечкина. - Но иногда просто нужно это пропускать мимо ушей. Если воспринимать всю информацию, ты можешь стать психом. После этого просто невозможно играть в хоккей. Первые несколько лет, когда мы проигрывали, конечно было тяжело. Я всегда думал: "О, господи, что я сделал не так?".