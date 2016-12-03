23:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Александр Овечкин: "Если долго не забиваешь, появляется напряжение. Это нужно пережить"

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Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин посетовал на низкую результативность команды в последних матчах. Российский форвард подчеркнул, что сейчас команде необходимо просто пережить голевой кризис.

- У нас в каждой игре есть моменты. Нужно только забивать, - сказал Овечкин в интервью клубной пресс-службе. - Если не много не забиваешь, то появляется напряжение. Нужно это просто пережить, пусть даже забить корявый гол. В НХЛ сложно забивать, но мы должны продолжать бороться за победу.

Если предоставляется шанс бросить, нужно бросать и знать, куда бросаешь. Если вспомнить последнюю игру, то исход может решить один гол. Я попал в штангу, и в следующей смене мы пропустили. Все решают мелочи - забиваешь гол, и игра меняется.

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