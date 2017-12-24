12:40 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Если бы не Холтби, счет был бы 0:10 уже после первого периода"

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Вегаса" (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру голкипера "Столичных" Брэдена Холтби. По словам россиянина, только вратарь помог команде не проиграть крупнее.

– Мы знали, что будет тяжелый матч, – цитирует сайт НХЛ Овечкина. – Думаю, что если бы не Холтби, то счет был бы 0:10 после первого периода. Вот поэтому он и является одним из лучших вратарей лиги.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Электросталец

еще 1 сезон мимо, а тебе уже 32

15:21

Mon65

А остальные почему так продули новичку лиги? Вот в чем вопрос? Что пошло не так? Отвыкли от таких скоростей?

14:21