Александр Овечкин: "Если бы не Холтби, счет был бы 0:10 уже после первого периода"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Вегаса" (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру голкипера "Столичных" Брэдена Холтби. По словам россиянина, только вратарь помог команде не проиграть крупнее.

– Мы знали, что будет тяжелый матч, – цитирует сайт НХЛ Овечкина. – Думаю, что если бы не Холтби, то счет был бы 0:10 после первого периода. Вот поэтому он и является одним из лучших вратарей лиги.