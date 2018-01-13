Александр Овечкин: "Две передачи до 500? Я провел почти 1000 матчей – надо наслаждаться"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Каролиной" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ сказал, что у команды появилось самосознание. Форвард уверен, что "Кэпиталз" необходимо продолжать усердно работать.

– Теперь мы начинаем понимать, кто мы есть, – сказал в интервью официальному сайту "Вашингтона" Овечкин. – Мы должны пахать. Ничего нам не будет даваться просто так.

Меня отделяет две передачи до 500? Когда-то я их наберу. Я не хочу концентрироваться на на набранных очках и круглых цифрах. Я провел почти 1000 матчей – надо наслаждаться.

В этом сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах, набрав 49 (28+21) очков при показателе полезности "+11". Капитан "Кэпиталз" занимает первое место в лиге по числу заброшенных шайб.