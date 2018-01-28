Александр Овечкин: "Для мальчика это память на всю жизнь"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ, рассказал про мальчика, с которым катался во время мероприятия.

- Это от моего друга. Я пообещал, что если попаду на Матч звезд, то покатаюсь с ним, - отметил Овечкин. - Для него это память на всю жизнь. Если будет играть в хоккей, то это увидят партнеры по команде. Если нет, то детям покажет своим и скажет, мол, что был на Матче всех звезд и играл с такими хоккеистами. Для всех это праздник. Для нас тоже. (Игорь РАБИНЕР)