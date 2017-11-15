Александр Овечкин: "Что не нравится в Америке? Водители: они очень тупые"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "Дневнику Хача" рассказал, что ему не нравится в Америке. По его словам, русским ничего не нужно перенимать у американцев.

– Что не нравится в Америке? Водители: они очень тупые, и из-за них постоянно возникают пробки. Не нравится, как люди одеваются – по крайней мере, в Вашингтоне. Что мы можем перенять? Русские люди есть русские люди, нам не надо ничего перенимать. Просто здесь люди живут по правилам – независимо от того, кто ты, у всех одинаковые права.