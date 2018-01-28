Александр Овечкин: "Больше всего общался с Кучеровым"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший конкурс на силу броска в рамках Матча звезд НХЛ, рассказал, что по ходу мероприятия больше всех общался с нападающим "Тампа-Бэй" Никитой Кучеровым.

– Общались с Кучеровым, Василевским?

– По ходу Матча звезд большую часть времени общался с Кучеровым.С василевским не получилось – он был занят другими вещами. Здесь такая атмосфера, что все друг другу знают, все друг друга уважают. Общаются все на равных.

– Чувствовали себя хозяином или это все-таки Кучеров, который выступал на домашней арене?

– Конечно, ребята из "Тампы" хозяева. Тут нечего говорить. (Игорь РАБИНЕР)