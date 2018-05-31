Александр Овечкин: "Без разницы, кто забил и как. Главное - выиграли"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Вегасом" (3:2) в матче финальной серии (1-1) Кубка Стэнли заявил, что не имеет значения, кто, как и сколько забивал в этой игре, важен результат – победа. Он добавил, что после травмы нападающего "Кэпиталз" Евгения Кузнецова, команда не думала о том, что делать, а просто шла вперед.

– Выиграли, это самое главное, – цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Овечкина. – Продолжаем биться. Что думали делать после травмы Кузнецова? Играть дальше, что еще-то? Куда отступать? Потеряли игрока, значит встали плотнее – и вперед. Сегодня мы проделали хорошую работу, вне зависимости от того, кто с кем играл. Понятное дело, была ротация центрфорвардов наших, они справились с задачей. Все ребята понимали – нужно играть, нужно продолжать бороться. Самое главное – выиграли. Какая разница, кто забил и как. Выиграли и все. Серия продолжается.

Шайба Овечкина во втором матче серии – это его 13-й гол в текущем плей-офф. Рекорд "Вашингтона" по количеству голов в одном сезоне плей-офф принадлежит Джону Дрюсу (14 в 1990 году).

Следующий матч серии "Вегас" – "Вашингтон" состоится 3 июня, начало – в 3.00 по московскому времени.

Классный сэйв Овечкина. Видео //

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