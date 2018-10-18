Александр Овечкин: "Бэкстрем и Кузнецов могут найти тебя в нужном месте и в нужное время"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу над "Рейнджерс" (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан обладателей Кубка Стэнли забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. Голкипер нью-йоркской команды Хенрик Лундквист остается любимым "клиентом" Овечкина - именно ему россиянин забросил наибольшее количество шайб.

- Сегодня мы выглядели очень хорошо, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. - Известно, что Лундквист - один из лучших вратарей лиги. Он хочет оставаться им. Но никто не знает, кто будет бросать по воротам, когда мы играем так. Честно говоря, так играть весело. Когда Бэкстрем и Кузнецов хорошо чувствуют шайбу, они могут найти тебя в нужном месте и нужное время. То же самое и с Карлсоном.