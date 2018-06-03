Александр Овечкин: "Атмосфера на трибунах была потрясающей"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин высказал свое мнение по поводу атмосферы на столичной арене во время третьего матча финальной серии плей-офф НХЛ против "Вегаса". "Кэпиталз" выиграл 3:1 и повел в серии – 2-1.

– Атмосфера была невероятной. Все болельщики с огромным интересом следят за этой серией, – цитирует официальный Твиттер "Вашингтона" Овечкина. – Конечно, болельщики очень рады, что мы победили, но мы пока выиграли только вторую игру, надо двигаться дальше и не позволять себе задумываться об общей победе.