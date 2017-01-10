Александр Овечкин: "999 очков? Это значит, что я старею"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (4:1) набрал 3 (1+2) очка и достиг отметки в 999 баллов в карьере, подчеркнул, что данное достижение говорит о его старении.

Российский форвард догнал по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге. На счету 31-летнего нападающего 999 (544+455) баллов в 879 матчах НХЛ (без учета плей-офф).

- Это значит, что я старею, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Я помню первый год в НХЛ, первую игру. Кажется, что это было пять минут назад. Время идет и делает это быстрее, чем нам кажется. Поэтому необходимо наслаждаться каждой секундой, каждым моментом, и пытаться сделать что-то особенное.

Приятно входить в историю, приятно, что мое имя связывают с легендой. Тем не менее, у меня много времени. Я буду стараться сделать все, что в моих силах.