Александр Овечкин: "50 шайб? Давайте просто идти от игры к игре"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной"​ (5:4 ОТ) отметил, что не думает о рубеже в 50 шайб за сезон. Форвард в этой встрече оформил дубль. Всего на счету Овечкина в этом сезоне 26 шайб, и он лидирует в списке снайперов НХЛ.

– Все устали. Все соскучились по своим женам. Поэтому поедем домой и будем наслаждаться. 50 шайб? Давайте просто идти от игры к игре, – цитирует Овечкина washingtonpost.com. – Мне уже не 20 и не 25 лет, когда стараешься достигнуть подобной отметки. Однако если у меня получится, будет круто.