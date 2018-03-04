Александр Овечкин: "40 голов хорошо, но 50 лучше"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил надежду, что ему удастся забить 50 голов в регулярном чемпионате НХЛ. В сегодняшней игре под открытым небом против "Торонто" (5:2) Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне. Это уже девятый сезон, когда россиянину удается достичь данной отметки.
- 40 голов хорошо, но 50 лучше. У меня еще есть время добраться до этой отметки, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина.
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Neil
fifa_guru маловато времени.. и шансов ----------- Что за ерунда. Ещё 17 игр впереди и время и шансы реальны.
19:12
Марио66
Кузя с Ови вообще смотрю на разных волнах. Опять второй раунд?
16:09
adamantane'
Ови, логично)
15:10
fifa_guru
маловато времени.. и шансов
11:32