09:53 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "40 голов хорошо, но 50 лучше"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил надежду, что ему удастся забить 50 голов в регулярном чемпионате НХЛ. В сегодняшней игре под открытым небом против "Торонто" (5:2) Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне. Это уже девятый сезон, когда россиянину удается достичь данной отметки.

- 40 голов хорошо, но 50 лучше. У меня еще есть время добраться до этой отметки, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Neil

fifa_guru маловато времени.. и шансов ----------- Что за ерунда. Ещё 17 игр впереди и время и шансы реальны.

19:12

Марио66

Кузя с Ови вообще смотрю на разных волнах. Опять второй раунд?

16:09

adamantane'

Ови, логично)

15:10

fifa_guru

маловато времени.. и шансов

11:32

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