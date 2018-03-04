Александр Овечкин: "40 голов хорошо, но 50 лучше"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выразил надежду, что ему удастся забить 50 голов в регулярном чемпионате НХЛ. В сегодняшней игре под открытым небом против "Торонто" (5:2) Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне. Это уже девятый сезон, когда россиянину удается достичь данной отметки.

- 40 голов хорошо, но 50 лучше. У меня еще есть время добраться до этой отметки, - цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина.