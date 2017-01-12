Александр Овечкин: "1000 очков в НХЛ? Горжусь, что вхожу в элитный клуб"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, ставший автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2), подчеркнул, что гордится своим бомбардирским достижением. 31-летний россиянин преодолел рубеж в 1000 очков. Всего в его активе теперь 1001 (546+455) очко в играх "регулярки".

– Горжусь, что вхожу в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ, – приводит nhl.com/ru слова Овечкина. – Это маленькая, но легендарная компания. Мне посчастливилось выступать вместе с Сергеем Федоровым за "Вашингтон". Мы хорошо знакомы с ним, поэтому будет здорово находиться с ним в одной компании.