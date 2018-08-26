Александр Медведев: "Войнову разрешили вернуться в НХЛ"

Защитник Вячеслав Войнов получил разрешение выступать в НХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров СКА Александра Медведева.

"Ему (Войнову) уже разрешили играть", – сказал Медведев.

С 2011 по 2014 год Войнов защищал цвета "Лос-Анджелеса". В октябре он был арестован по обвинению в домашнем насилии, после чего приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. В сентябре 2015 года он уехал в Россию, где последние три сезона защищал цвета СКА. В составе армейцев он провел 110 матчей в регулярном чемпионате, набрав 67 (20+47) очков, а также отметился 8 (3+5) очками в 29 встречах плей-офф. В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина.

В НХЛ на его счету 190 игр и 81 (18+63) очко в "регулярке" и 64 игры и 25 (9+16) очков в Кубке Стэнли.