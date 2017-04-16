Александр Медведев: "Не смотрел бы на месте Шипачева и Дадонова на НХЛ"

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что возможность сыграть на Олимпиаде-2018 может стать поводом для российских игроков остаться в КХЛ. Напомним, чтоНХЛ запретила своим хоккеистам выступать на предстоящих Играх в Пхенчхане.

– Как сохранить в команде Шипачева и Дадонова?

– Думаю, они сами понимают, что следующий год олимпийский. НХЛ не хочет отпускать своих игроков. Бывает, что у хоккеиста всего один шанс сыграть на Олимпиаде. У них такой шанс есть. Они игроки сборной. Я бы на их месте никуда бы не смотрел. Есть даже песня на эту тему.

– Игры в Пхенчхане – главная мотивация, чтобы остаться?

– Считаю, да. (Сергей ЯРЕМЕНКО)