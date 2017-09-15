Александр Кожевников: "Зачем Овечкину идти наперекор? Чтобы стать изгоем?"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что форварду "Вашингтона" Александру Овечкину не нужно было идти наперекор правилам НХЛ, чтобы не стать изгоем. Напомним, что российский форвард сегодня официально заявил, что не примет участия в Олимпийских играх-2018.

– Овечкин завил, что смирился с неучастием в Олимпийских играх в Пхенчхане. Как считаете, он правильно поступил?

– Думаю, да. Есть какие-то законы и их надо придерживаться, – сказал Кожевников. – Тем более есть профсоюз игроков НХЛ, и он поддержал это решение. Что же Овечкину одному идти наперекор и стать изгоем? Конечно, для нас было бы здорово, если бы он поехал на Олимпиаду, но есть правила, которых надо придерживаться.

– Он изначально заявлял, что в любом случае поедет на Игры…

– С того момента много чего поменялось. Тогда были какие-то законные возможности поехать, но НХЛ сделала все, приложила максимум усилий и даже европейцы завили, что они запретят участвовать игрокам. Есть ведь договор между НХЛ и европейской хоккейной лигой, что хоккеисты не поедут на Олимпиаду. То есть все возможности были закрыты.

– Почему все-таки Овечкин изначально пошел на риск, давая обещание поехать на Игры в любом случае?

– Тогда это не было риском. Просто НХЛ сделала все, чтобы хоккеисты туда не поехали, потому что это большой бизнес, телевидение, большие контракты с игроками, на которых ходит народ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Овечкин смирился с тем, что не поедет на Олимпиаду-2018