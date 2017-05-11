Александр Кожевников: "Такие игроки, как Овечкин, нужны сборной России"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен в том, что вылет "Вашингтона" из розыгрыша Кубка Стэнли не скажется на психологическом состоянии россиян, выступающих в составе "Кэпиталз". Он уверен, что нападающий Александр Овечкин должен получить вызов в сборную России.

Ранее "Вашингтон" в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ уступил "Питтсбургу" (0:2, 3-4).

- "Вашингтон" опять вылетел из Кубка Стэнли, причем вновь не смог пройти второй раунд плей-офф. Впору назвать это каким-то проклятием? - вопрос Кожевникову.

- Я не считаю, что это проклятие. "Вашингтон" ведь не единственная команда, которая вылетела. Да, им не везет. Там есть наши ребята, и все хотят, чтобы они выиграли. Саша Овечкин столько перевидал в этом году, очень хотел победить, но желание - это одно. "Питтсбург" - сильная команда, но, тем не менее, у "Вашингтона" был отличный шанс играть в финале, если смотреть по сетке. Но не получилось. Лично моим фаворитом в этой паре был "Питтсбург". У него посильнее вратарь, там сохранился состав с пошлого года, это сбалансированная команда по целому комплексу.

- Стоит ли вызывать Александра Овечкина в сборную России?

- Конечно. Почему нет? Думаю, надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Там есть Кузнецов и Орлов, более молодые ребята. А Саша - молодец. Он патриот сам по себе. Он всегда прилетает играть за сборную. Но ему нужно входить. Здесь все зависит от того, как решит тренерский штаб. Не думаю, что у этих ребят будет психологический спад после вылета из плей-офф. В прошлом году его ведь не было. Такие игроки, как Овечкин, нужны нашей сборной. Это мое мнение. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

Напомним, что сегодня сборная России в рамках группового турнира чемпионата мира сыграет с Данией, начало встречи - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.