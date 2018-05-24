Александр Кожевников: "Овечкин - главный претендент на звание лучшего игрока Кубка Стэнли"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выход "Вашингтона" в финал плей-офф НХЛ. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, выступающие за столичный клуб, впервые сыграют в решающей серии.

- В первую очередь, надо поздравить "Вашингтон" и Овечкина. Они давно стремятся к Кубку Стэнли, несколько лет команде не везло, все время их выбивал "Питтсбург". В этом сезоне, наконец, "Кэпиталз" вышли в финал, надеюсь, что Овечкин возьмет Кубок Стэнли, которого ему не хватает в послужном списке. Правда, у него еще и золота Олимпиады нет, по крайней мере, останется один недостающий титул. Впрочем, все еще впереди, тот же Паша Дацюк почти в 40 лет стал олимпийским чемпионом.

- Соперником "Вашингтона" станет "Вегас", новичок НХЛ. Их выход в финал - сенсация?

- Конечно, это сенсация. Третья команда в истории лиги, которая смогла дойти до финала в первом же сезоне. Там звезд нет, командная игра на высоком уровне. "Вашингтону" будет сложно, но настрой понятен - они уже давно идут к титулу, все время чего-то не хватало. Сейчас у "Кэпиталз" стала сильнее оборона, есть кому забивать, Кузнецов хорошо выглядит.

-Кто, на ваш взгляд, фаворит финальной серии?

- Трудно говорить, это финальная серия все-таки. Будем надеяться, что выиграет "Вашингтон", чтобы порадоваться за наших.

- А кто главный претендент на звание лучшего игрока плей-офф: Овечкин или Кузнецов?

- Я думаю, Овечкин. По характеру, по тому, как Саша заводит команду, он - лучший. Кузнецов здорово играет, прибавил в этом сезоне, как я уже говорил, начал играть в пас, проявлять себя индивидуально. Много забивать - это полезно, но настраивать команду, вести ее за собой, как Овечкин - совсем другое дело. (Иван ТОРОПЦЕВ)