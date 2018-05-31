Александр Кожевников: "Думаю, что Кузнецов будет играть за "Вашингтон", несмотря на травму"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что травма форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова не помешает ему сыграть в оставшихся матчах финала Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй".
- Думаю, что Кузнецов будет играть, несмотря на полученную травму - он является одним из важных звеньев команды, - цитирует эксперта "Р-Спорт". - Женя проводит просто классный сезон, он заметно прибавил и в организации атак. Кузнецов является лучшим бомбардиром и очень значимой фигурой клуба. Его возвращение добавит сил команде - если такой игрок выходит на лед даже с травмой, это усиливает игру и улучшает эмоциональный фон.
Кузнецов получил травму во втором матче финала (3:2) и не играл после 15-й минуте, когда соперник провел против него силовой прием.
Расписание финала здесь
skua
Откуда берутся эти эксперты ? Еще нет никакой официальной информации о его травме. По видео было заметно, что это запястье. Кожевников же сам играл и он должен понимать, что запястье одно из самых сложных мест в человеческом организме. С травмой запястья практичски не реально играть в хоккей. Почему просто не дождаться заключения врачей ? Такие как Кожевников говорят только для того чтобы говорить
18:30