18:07 | Хоккей — НХЛ

Александр Кожевников: "Думаю, что Кузнецов будет играть за "Вашингтон", несмотря на травму"

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что травма форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова не помешает ему сыграть в оставшихся матчах финала Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй".

-  Думаю, что Кузнецов будет играть, несмотря на полученную травму - он является одним из важных звеньев команды, - цитирует эксперта "Р-Спорт". - Женя проводит просто классный сезон, он заметно прибавил и в организации атак. Кузнецов является лучшим бомбардиром и очень значимой фигурой клуба. Его возвращение добавит сил команде - если такой игрок выходит на лед даже с травмой, это усиливает игру и улучшает эмоциональный фон.

Кузнецов получил травму во втором матче финала (3:2) и не играл после 15-й минуте, когда соперник провел против него силовой прием.

Расписание финала здесь

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180531/1137533667.html

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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skua

Откуда берутся эти эксперты ? Еще нет никакой официальной информации о его травме. По видео было заметно, что это запястье. Кожевников же сам играл и он должен понимать, что запястье одно из самых сложных мест в человеческом организме. С травмой запястья практичски не реально играть в хоккей. Почему просто не дождаться заключения врачей ? Такие как Кожевников говорят только для того чтобы говорить

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