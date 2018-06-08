Александр Кержаков: "Овечкин - величайший, но давайте не забывать и про Кузнецова с Орловым"

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков поздравил с победной в Кубке Стэнли капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Минувшей ночью 32-летний россиянин в серии с "Вегасом" (4-1) добыл главный трофей заокеанского хоккея.

- Не могу сказать, что не пропускал ни одного матча, но все обзоры по утра, безусловно, смотрел, - начал Кержаков.

- Теперь Александр Овечкин - величайший из россиян в НХЛ?

- Александр и до этого был великим.

- И без победы в Кубке Стэнли?

- Рано или поздно он все равно бы его выиграл. Он всей своей карьерой заслужил титул. То, как он играл, какие вершины в индивидуальном плане ему покорялись, и, конечно, рано или поздно он, как великий бомбардир поднял бы над головой кубок. Но хотел бы призвать всех не забывать о вкладе Кузнецова и Орлова. Александр - великий капитан этой команды, но то, как играл Кузнецов в этом плей-офф… Это просто супер! (Андрей СИЗЯКИН)