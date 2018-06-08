Александр Кержаков: "Мне кажется, Овечкину по силам обойти Гретцки. Его талант огромен"

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков отметил большой вклад российских хоккеистов Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в победе "Вашингтона" в розыгрыше Кубка Стэнли. Минувшей ночью "Столичные" в серии с "Вегасом" (4-1) выиграли главный трофей заокеанского хоккея.

- Удивились, что приз самому ценному игроку плей-офф отдали Овечкину, а не Кузнецову?

- Не могу сказать, что удивился. Но у меня изначально были сомнения. Понятно, что "Конн Смайт" заслужил или Овечкин, или Кузнецов, но, кто его получит - не знал до последнего. Александр, думаю, получил приз по совокупности своих заслуг. Он уже много лет лидер команды. Нужно понимать, что он был важным игроком не только на льду, но и за его пределами. Овечкин - настоящий капитан.

- Следующая цель обойти Гретцки и взять золото Олимпиады?

- Какие у него цели, лучше спросить у самого Александра (смеется). Но на мой взгляд, все это ему по силам. Овечкин - настоящий русский хоккеист с огромным талантом и настоящий патриот своей страны. (Андрей СИЗЯКИН)