Александр Хаванов: "В звене Пачиоретти Радулову было бы сложнее"

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Хаванов, ныне работающий телекомментатором, подвел итоги очередной недели КХЛ, а также выделил несколько россиян, проявивших себя в Национальной хоккейной лиге.

- С появлением Александра Радулова у "Монреаля" появилась глубина, - подчеркнул Хаванов. - Его первые игры с точки зрения набранных очков трудно оценить однозначно. С другой стороны, то, чего мы ждали, и происходит – 20 смен за игру, 10 бросков по воротам за 5 матчей. Активности достаточно. Он даже успел с кем-то поцапаться – и это совершенно нормальная ситуация. Радулов предлагает своей команде альтернативный розыгрыш большинства, альтернативный вариант ударного звена. Все это приносит успех: выступление "Монреаля" в начале сезона иначе как удачным не назовешь.

Александр добавляет остроты любому звену. Он может придумать момент из ничего, помочь создать его партнерам. Тренеры "Канадиенс" сделали грамотный ход, не став сводить его с тем же самым Пачиоретти, который много бросает. С ним бы Радулову было бы даже сложнее. Во многих ситуациях, имея, может быть, не самых именитых партнеров, Радулов вынужден сам больше брать на себя. В прошлом сезоне "Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли в первую очередь за счет трех равно результативных звеньев, и сейчас очень многие команды пытаются брать с него пример. (Марат САФИН)

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