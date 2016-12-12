Александр Хаванов: "Скорость "Монреаля" стала неожиданностью для "Колорадо". Итог – 10:1"

Постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов на примере матча регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль" – "Колорадо" (10:1) объяснил разницу между командами Западной и Восточной конференций. По словам Хаванова, одна из лучших игр "Канадиенс" наложилась на один из худших матчей "Эвеланш".

На примере этой игры была хорошо видна разница Западной и Восточной конференций. "Колорадо" в большей степени нацелены на игру против команд типа "Сент-Луиса", "Лос-Анджелеса", "Сан-Хосе", "Виннипега". Больших, тяжелых, навязывающих много борьбы. "Монреаль" же – команда быстрая, в похожем стиле играет "Коламбус", то и дело носящийся в контратаки, "Торонто" и многие другие. Мы видели это в исполнении "Рейнджерс", и у "Монреаля" играть подобным образом получается чуть ли не лучше всех. Когда их скорость начинает работать, они забивают огромное количество шайб. И "Колорадо" просто не смог подстроиться под этот хоккей. У них достаточно молодая линия обороны, чья стабильная игра не придет быстро.

Одна из самых удачных игр "Монреаля" наложилась на одну из самых неудачных у "Колорадо". И ладно бы хозяева 5-6 голов забили в большинстве, но ведь 9 они забили в равных составах!

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