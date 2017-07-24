Александр Георгиев: "Выступая в США, у меня появилось больше шансов поехать на Олимпиаду"

Голкипер Александр Георгиев, подписавший контракт с "Рейнджерс", в интервью "СЭ" выразил уверенность, что у него есть шансы поехать на Олимпийские игры, если игрокам из АХЛ разрешат в них участвовать. Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать своих хоккеистов на Игры, однако на них могут отправится игроки фарм-клубов.

– В отличие от вас, Игорь Шестеркин не спешит за океан, наверняка ради шансов попасть на Олимпиаду.

– А что, у меня на Олимпиаду шансов нет? Я наоборот считаю, что их стало больше теперь, когда я буду выступать в США, – сказал Георгиев. – В Финляндии у меня их было бы меньше. А теперь мне нужно хорошо сыграть, чтобы обратить на себя внимание тренеров сборной. К тому же, насколько известно, игроки АХЛ смогут поехать на Игры. За национальную сборную я не выступал, и пока интереса оттуда не было, но я буду делать все, что смогу, чтобы он появился. (Дмитрий ГРОШЕВ)

Полное интервью Александра Георгиева