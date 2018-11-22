Александр Георгиев - вторая звезда дня в НХЛ

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. 22-летний голкипер в матче регулярного чемпионата против "Айлендерс" (5:0) отразил все 29 бросков. Для него это первый матч в НХЛ на ноль.

Первой звездой дня признан вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне. На его счету 28 отраженных бросков в игре с "Сент-Луисом" (4:1). Ринне одержал 320-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ, установив рекорд по этому показателю для финских голкиперов.

Третьей звездой дня стал форвард "Детройта" Андреас Атанасиу, оформивший дубль в матче с "Бостоном"​ (3:2).