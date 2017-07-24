Александр Георгиев: "В "Химике" обещали по 10 матчей в основе, но я не попадал даже в заявку"

Голкипер Александр Георгиев, подписавший контракт с "Рейнджерс", в интервью "СЭ" объяснил, почему он не играл в "Химике". Хоккеист отметил, что у него были возможности попасть и в другой клуб, но его не устроила вратарская нагрузка.

– Как оказались в "Химике"?

– Посчитали с родителями, что нужно найти команду, где будет много практики, где будет много вратарской работы и сложных матчей, - сказал Георгиев. - Были возможности попасть в московские топ-команды, но там с вратарской нагрузкой было бы не очень. Команды сильные и обыгрывали всех в полконька. Выбрали "Химик", крепкий середняк. На юношеском уровне я много матчей сыграл.

– Однако ваша статистика в МХЛ – ноль матчей. Почему так вышло?

– Когда подписывал контракт, обещали не менее 10 матчей в основе. И я не видел причин, по которым не получил бы игрового времени. В итоге сыграл один матч на предсезонке, причем хорошо. На тренировках выглядел тоже достойно. Начался сезон – не попадаю даже в заявку. Сижу даже не на лавке – на трибуне. Подходил к тренеру, говорил, мол, как же так, обещали шанс, не с трибуны же меня на лед выпустят? Тренер уверял, что шанс мне дадут, но все было по-прежнему. Сейчас, спустя время, когда я уже накопил кое-какой опыт, приходит понимание того, почему все так случилось. Но думать об этом уже нет смысла, все это давно в прошлом. (Дмитрий ГРОШЕВ)

Полное интервью Александра Георгиева