Александр Георгиев: "У меня невероятные ощущения, как будто это сон"

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев эмоционально прокомментировал победу над "Эдмонтоном" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер провел третью игру в лиге и одержал первую победу, отразив 35 бросков.
- Я не считал броски. Я просто играл в свою игру и старался быть собой. У меня невероятные ощущения, как будто это сон. Я запомню это на всю жизнь, - сказал Георгиев в послематчевом интервью.
Материалы других СМИ
Седой конь
А я вот одного не понимаю. Почему СЭ постоянно пишет о Георгиеве, как о россиянине? Зайдите на сайт НХЛ! Там чётко написано, что он из БОЛГАРИИ! И зовут его не Александр, а АлександАр. Кто его в россияне то записал?
13:14