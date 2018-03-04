Александр Георгиев: "У меня невероятные ощущения, как будто это сон"

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев эмоционально прокомментировал победу над "Эдмонтоном" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер провел третью игру в лиге и одержал первую победу, отразив 35 бросков.

- Я не считал броски. Я просто играл в свою игру и старался быть собой. У меня невероятные ощущения, как будто это сон. Я запомню это на всю жизнь, - сказал Георгиев в послематчевом интервью.