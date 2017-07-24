Александр Георгиев: "Когда "Рейнджерс" пригласил в тренировочный лагерь, я согласился без раздумий"

Голкипер Александр Георгиев, подписавший контракт с "Рейнджерс", в интервью "СЭ" заявил, что почти не размышлял над предложением клуба из Нью-Йорка о контракте. Хоккеист остался доволен тренировочным лагерем и понимает, что теперь к нему будет больше внимание.

– Вернемся к делам настоящим. Итак, "Рейнджерс". Почему именно эта команда, и были ли другие предложения из НХЛ?

– "Рейнджерс" проявили большой интерес и предложили контракт, – сказал Георгиев. – Дали понять, что действительно на меня рассчитывают. За две-три недели до драфта позвонили и спросили, есть ли у меня возможность и желание приехать в лагерь развития команды. Сказали, что давно следят за мной и хотят посмотреть мои возможности вживую. Естественно, я согласился без раздумий. В лагере нам все рассказывали о клубе, были тесты, двухсторонки. Все было супер, очень понравилось. Видимо я хорошо показал себя – через две недели после окончания лагеря мне предложили контракт.

– Еще недавно имя Александра Георгиева было известно в основном специалистам. Готовы к повышенному вниманию?

– Я отдаю отчет, что теперь за мной будут следить пристальней. И очень благодарен всем, кто будет болеть, переживать и следить за моей карьерой. Конечно, к хоккеисту на контракте в НХЛ всегда больше интереса, и я к этому спокойно отношусь. Чем выше уровень игры, тем выше уровень внимания. (Дмитрий ГРОШЕВ)

Полное интервью Александра Георгиева