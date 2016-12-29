Александр Черных: "Панарин мог бы получать в КХЛ намного больше, но в "Чикаго" его все устраивает"

Александр Черных, представляющий интересы форварда "Чикаго" Артемия Панарина в России, сообщил, что хоккеист мог бы зарабатывать в КХЛ значительно больше, чем в НХЛ, однако его на данный момент все устраивает. Сегодня россиянин продлил контракт с клубом до конца сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что Панарин заработает по новому двухлетнему соглашению 12 миллионов долларов.

– Панарин подписался на неплохие деньги, – цитирует "Р-Спорт" Черных. – У того же Владимира Тарасенко те же цифры, но на более длительный срок. Может, Тарасенко даже больше рискует. Отыграв два года, Панарин сможет заключить еще более выгодный длительный контракт, соответствующий другим лидерам "Чикаго". Или вообще, например, вернуться в Россию, кто знает? Он бы мог приехать в КХЛ сейчас и заработать больше. Но самое главное, что он получает удовольствие от игры в НХЛ и не хочет что-то менять.

Когда Панарин уезжал из России, ему предлагали очень приличные деньги – в разы больше по сравнению с контрактом новичка в "Чикаго". Вопрос был не в финансах, а в том, что он хотел получить удовольствие от игры в НХЛ. С учетом этого назвать рискованным контракт на два года с "Чикаго" я бы не стал. Это же не обмен, когда хоккеиста ни о чем не спрашивают. На данный момент жизненная ситуация его устраивает, поэтому он ни чем не рискует.

Когда я спрашиваю Артемия про "Чикаго" и тренера, он отвечает: "Тренер мне сказал просто играть в свой хоккей". Вы же понимаете, что в одной команде ты можешь играть много, а в другой – сидеть (на скамейке запасных). В данном случае именно в "Чикаго" Панарин стал тем Панариным, которого сейчас все знают. Он играет, забивает, показывает свою игру, сложилась определенная гармония с партнерами, ему многое позволяют делать на льду. Если все идет нормально, какой смысл искать добра от добра?