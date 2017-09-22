Александр Бурмистров: "Забавно, как зрители в Китае реагировали на силовые удары и броски"

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров после поражения от "Лос-Анджелеса" (2:5) в выставочном матче в Китае отметил, что в этой стране еще не привыкли к хоккею. Форварду показалось забавным, как зрители реагировали на игровые моменты.

– Атмосфера была великолепной, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Бурмистрова. – Быть первыми игроками НХЛ в Китае – это довольно круто. Наверное, болельщиков могло быть и побольше, но все равно было здорово.

Вообще было забавно видеть, как зрители реагировали на игровые моменты. Они бурно вздыхали и вскрикивали при каждом силовом приеме или обычном броске по воротам. Видно, что Китай пока не привык к хоккею. Но мне кажется, что зрителям понравилось. Со временем они разберутся в нюансах игры, сразу ничего не бывает. В новых городах НХЛ тоже не все болельщики сразу вникали во все детали. Проведение матчей и присутствие на них – лучший способ узнать игру.

Мне кажется, что у хоккея в Китае есть будущее. Мы сделали первый шаг, а дальше популярность нашего вида спорта здесь будет только расти.

Теперь мы переезжаем из Шанхая в Пекин, где сыграем в субботу. А на пятницу у нас запланирована экскурсия на Великую Китайскую стену. Будет круто. Это главная достопримечательность Китая, которую обязательно надо увидеть. С нетерпением этого жду.