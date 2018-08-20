Александр Бурмистров: "Я не говорил, что решение НХЛ по Олимпиаде - дерьмо"

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров в интервью "СЭ" отметил, что не называл решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 дерьмом. Он считает, что в России неправильно перевели его слова.

– Когда в декабре было объявлено об отсутствии российских флага и гимна на Олимпиаде, а вы еще играли в НХЛ, сказали журналистам, что данное решение – "дерьмо".

– Тут трудности перевода. Я не говорил, что решение – дерьмо, и не имел в виду ничего такого. Для Северной Америки то, что я сказал (Бурмистров использовал слово bullshit. – Прим. "СЭ") – нормально и звучит, как бред сивой кобылы. В России перевели по-другому, с другим подтекстом. Надо задать вопрос тем, кто переводил: зачем они это сделали?

– Вы вернулись незадолго до Олимпиады.

– Это никак не связано. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Александра Бурмистрова