Александр Бурмистров: "Спасибо Дорсетту, который вступился за меня"

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров после победы в матче с "Оттавой" (3:0) отметил, что он рад забить за свою новую команду. В этой встрече россиянин набрал 2 очка - гол и результативная передача.

- Первая шайба - результат всей пятерки нашей команды, - сказал Бурмистров в эфире клубного телевидения. -Этот гол завел команду. Я рад, что и мне удалось отличиться, особенно в новой команде. Доволен тем, как мы играли.

Отлично, что у нас в команде есть такие игроки, как Дерек Дорсетт, который вступился за меня. Хочу сказать ему спасибо. Наверное, этот момент был поворотным. После этого мы стали играть так, как и должны.