Александр Бурмистров: "Поездка в Китай - уникальный опыт, который не пройдет даром"

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров в блоге на русскоязычной версии сайта НХЛ поделился первыми впечатлениями от поездки в Китай. "Кэнакс" в Шанхае и Пекине проведут контрольные матчи против "Лос-Анджелеса".

"Первое, о чем многие думали при поездке в Китай, это длительный перелет. Но на самом деле 13 с половиной часов прошли просто отлично. Мы летели первым классом, был большой выбор еды и развлечений. Фильмы и сериалы я не смотрел, в основном играл в карты и другие игры с ребятами. Поел, немного поспал. Хороший был полет.

Можно даже сказать, что в самолете для нас устроили своего рода ночной клуб. Мне это особенно понравилось. Я был бы совсем не против, если таким образом мы бы летали на каждый матч.

Все мы много слышали о Китае, но ничего конкретного я от страны не жду. В том смысле, что мне интересно все. Я здесь никогда не был, так что хочу вобрать в себя как можно больше новых впечатлений, опыта. Просто хочу погулять, посмотреть по сторонам, увидеть людей и исторические достопримечательности. В общем, я открыт всему новому. Например, в пятницу мы собираемся поехать посмотреть на Великую Китайскую стену. Уверен, будет круто.

Есть еще одна сторона такой поездки. Столь дальнее и отчасти экзотическое путешествие станет новым командным опытом. Такие вещи происходят нечасто, так что поездка в Китай, безусловно, позволит всем нам чуть лучше узнать друг друга, стать еще сплоченнее. Тем более, что сейчас в команде много новых лиц, включая в меня. Это уникальный опыт, который не пройдет даром", - рассказал Бурмистров.