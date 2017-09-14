Александр Бурмистров: "Не боюсь делать силовые приемы"

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров подчеркнул, что готов к предстоящему сезону. По словам форварда, он не боится играть в отборе и делать силовые приемы. Предполагается, что в составе "Кэнакс" 25-летний россиянин займет место в четвертом звене.

– Мне не было сложно, находясь в статусе свободного агента. Я благодарен "Аризоне", которая позволила мне сделать передышку, – приводит Vancouver Province слова Бурмистрова. – Тренерский штаб сказал мне делать то, что я умею.

Они дали мне шанс больше играть в атаке. Это был вызов, но мне кажется, что я справился с ним.

Я играл в центре нападения в "Виннипеге" и "Аризоне", поэтому не переживаю из-за требований тренера. Мне не страшно играть в отборе и делать силовые приемы.