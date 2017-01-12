Александр Бурмистров: "На льду у Овечкина не существует друзей"

Нападающий "Аризоны" Александр Бурмистров подчеркнул, что заслуги капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, говорят сами за себя.

Всего в активе форварда "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Овечкина я знаю давно, лет с 18, когда меня впервые вызвали в сборную на чемпионат мира в Словакию. Тогда и познакомились, - приводит Nhl.com/ru слова Бурмистрова. - То, что он показывает на льду, количество очков, которое он смог набрать, да еще в таком возрасте - лучше всего говорит о нем, как о хоккеисте.

На льду у него друзей не существует, против кого бы он ни играл. Но за пределами льда он был и остается добрым отзывчивым парнем, который хорошо относится к своим партнерам.