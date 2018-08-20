Александр Бурмистров: "Малкин и Кросби - монстры НХЛ"

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров в интервью "СЭ" отметил, что считает нападающих "Питтсбурга" Евгения Малкина и Сидни Кросби лучшими в НХЛ.

– Кто главные монстры из центральных нападающих НХЛ, с кем вам приходилось встречаться?

– Кросби и Малкин.

– Почему?

– Из-за объема работы. Из-за того, сколько всего они делают. К тому же, когда они с шайбой – это всегда опасно.

– На мой взгляд, Малкин более талантлив, а Сид – куда больший пахарь.

– А на мой взгляд они оба очень талантливые. Я бы еще Копитара выделил. Очень сильный центр. Он хорош тем, что замедляет игру, когда шайба у него. Если он в атаке, все перестают на него бежать, потому что знают: как только ты на него выдернешься – он создаст момент. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Александра Бурмистрова