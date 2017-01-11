Александр Бурмистров: "Лучше испытывать давление, чем сидеть на скамейке запасных"

Нападающий "Аризоны" Александр Бурмистров готов проделывать большой объем работы, чтобы помочь своей команде попасть в плей-офф НХЛ. После сорока матчей подопечные Дэйва Типпетта занимают 13 место в Западной конференции и отстают от восьмой строчки на 14 очков.

- Я думаю, шансы попасть в одно из ведущих звеньев "Аризоны" у меня есть. Все остальное зависит от меня самого, - цитирует пресс-служба лиги Бурмистрова. - Ситуация у команды непростая, но надо выходить на лед и пахать - других вариантов исправить положение я не вижу. Когда придет одна победа, за ней может последовать другая, там, глядишь, еще одна. Вот так маленькими шажками пойдем вперед. Что касается давления в игровом плане, так это для меня намного лучше. Точно лучше, чем сидеть на скамейке запасных. Пусть будет давление. Я к нему готов.