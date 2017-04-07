Александр Бурмистров: "Хотел бы провести в составе "Аризоны" целый сезон"

Нападающий "Аризоны" Александр Бурмистров, который стал автором шайбы в матче регулярного чемпионата с "Ванкувером" (4:3), подчеркнул, что комфортно чувствует себя в составе "Койотс". По словам форварда, ему бы хотелось провести за "койотов" полный сезон.

- Мне бы хотелось провести целый сезон в составе "Аризоны", - приводит Arizonasports слова Бурмистрова. - На данный момент чувствую себя здесь очень комфортно.

В текущем регулярном чемпионате 25-летний россиянин провел в составе "Аризоны" 25 матчей и набрал 14 (5+9) очков.