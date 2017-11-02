Александр Бурмистров: "Хочется наконец-то сыграть в Кубке Стэнли"

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров отметил, что не удивлен тем, как его команда начала сезон. Он также добавил, что летом много работал над вбрасыванием.

"Кэнакс" с начала сезона одержали 6 побед и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

– Как и всем игрокам, мне хочется побольше набирать очков и чтобы команда побеждала, – приводит Nhl.com/Ru слова Бурмистрова. – И еще хочется наконец-то сыграть в плей-офф. Я бы лично не сказал, что удивлен тому, как мы начали. У нас неплохая команда, в которой есть кому забивать и есть кому сдерживать соперника. Пока все идет хорошо, и нужно продолжать в том же духе.

Я много работал над вбрасыванием этим летом. Делал специальные упражнения на льду, смотрел много видео, как это делают другие. Это один из важнейших аспектов игры центрального нападающего. Если ты выигрываешь вбрасывание, то вполне можешь получить дополнительную минуту на льду.

26-летний Бурмистров в текущем сезоне провел 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (1+4) очков.