Александр Барков: "Рад и горжусь, что играю за сборную Финляндии. Но и Россия для меня очень много значит"

Нападающий "Флориды" Александр Барков рассказал "СЭ" о своем отношении к двум странам – России и Финляндии.

– Я вырос в русской семье, поэтому на русском языке и общаемся, – отметил Барков. – Но вырос-то я в Финляндии, поэтому, когда из дома выходил, становился финном, а домой заходил – становился русским.

– А вы сами в России бывали?

– Когда я маленьким был, то часто туда ездил. У меня там вся родня живет, все бабушки в Москве. Только мои родители уехали в Финляндию, где мы с братом и выросли. Сейчас же особо времени в Россию ездить нет.

– Осадок на душе не остался, что никогда не было вызова из сборной России?

– Никогда не было приглашений от российского штаба. Я особо об этом никогда и не думал. Очень рад, что играю за сборную Финляндии, ведь я вырос там, все друзья у меня финны, в школу тоже финскую ходил. Финляндия меня вырастила. Я очень рад и горжусь тем, что играю за сборную этой страны. Россия для меня очень много значит, все-таки я выходец из русской семьи. Но вообще не важно, за какую сборную я играю, люблю-то я обе страны одинаково. (Виктория Булахова)

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