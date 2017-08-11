00:29 | Хоккей — НХЛ

Александр Барков: "Никто не любит хоккей так, как Ягр"


Нападающий "Флориды" Александр Барков выразил надежду, что его бывший одноклубник Яромир Ягр найдет себе новый клуб. Ранее 45-летний чех говорил о проведении переговоров с несколькими клубами НХЛ.

Напомним, что Ягр играет в североамериканской лиге с 1990 года. За это время нападающий провел 1711 встреч и набрал 1914 (765+1149) очков. На данный момент он самый возрастной хоккеист НХЛ.

– Надеюсь, он подпишет контракт с каким-нибудь клубом, – цитирует Барскова официальный сайт НХЛ. – Неважно, будет ли это клуб из НХЛ, КХЛ, Чехии или еще откуда-нибудь. Просто хочу, чтобы он играл.

Я расстроен, что он не продлил контракт с "Флоридой". Он мне очень помогал. Без него не было бы моих результатов. Когда он пришел, моя игра вышла на новый уровень. То же самое могу сказать и про других ребят. Он помогал всем. Ягр – один из самых важных людей в моей карьере.

Я научился играть разнообразно, тренироваться и жить как профессионал. Он показал, как нужно любить хоккей. Потому что никто не любит его так, как Яромир.

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