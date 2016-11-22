Александр Барков: "Мне до Ягра, как до луны пешком"

Нападающий "Флориды" Александр Барков заявил, что рад провести 200 матчей в НХЛ. Финский форвард отметил, что приобрел за это время не мало опыта. Он добавил, что пока не может сравнить себя с легендарным Яромиром Ягром.

– Если сравнивать меня с Ягром то мне пока до него, как до луны пешком, – приводит официальный сайт НХЛ слова Баркова. – Но, конечно, 200 игр – это немало и я очень рад, что могу играть в этой лиге. И, надеюсь, буду делать это еще долго. 200 матчей для меня это, прежде всего, показатель, что я знаю НХЛ достаточно хорошо и могу больше не считать себя совсем уж молодым.