Александр Барков: "Лайне выиграл у меня на приставке, так что счет 2-1 в его пользу"

Нападающий "Флориды" Александр Барков подвел итоги двух матчей с "Виннипегом" (2:4 и 4:2) в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

– По победам 1-1, но Лайне выиграл у меня на приставке, так что счет 2-1 в его пользу, -отметил Барков. - Раймер хорошо сыграл в последних матчах, но Луонго – особенный вратарь. Он влияет на нашу команду не только на льду, но и имеет большое влияние в раздевалке. Возвращение такого игрока не могло не сказаться на нашей уверенности. Он всегда говорит нам, что делать, много подсказывает.

– У вас было несколько отличных шансов забить самому, но вы каждый раз отдавали передачи. Такова ваша натура?

– Мог я бросать, конечно, и несколько раз в первом матче, и во втором, но отдавал передачу. Но у меня на фланге Дадонов есть, который всегда открыт и кричит мне, прося шайбу. Иногда, конечно, мне нужно просто бросать. Как минимум будет отскок, а то и шайба в ворота залетит. Бросать нужно больше, а предпочитать передачи броскам – действительно мне свойственно. Нужно просто понять, что я не буду забивать, если не буду бросать. (Игорь Еронко)