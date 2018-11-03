Александр Барков: "Кто победил в этих матчах, решим с Лайне на приставке"

Капитан "Флориды" Александр Барков в беседе с журналистами подвел итоги двух вынесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки против "Виннипега"​.

– Здорово закончить этот выезд победой, – заявил Барков. – Теперь мы с хорошим настроением возвращаемся за океан. Кто победил в этих матчах, позже решим с Лайне на приставке (улыбается).

– Почему вы предпочитаете отдавать передачи вместо бросков по воротам?

– Знаю, что мне нужно бросать больше, а не пасовать, но такова моя природа. Нужно меняться. (Евгений Белоусов)