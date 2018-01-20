Александр Барков: "Для "Флориды" плей-офф начинается прямо сейчас"

Нападающий "Флориды" Александр Барков после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегасом" (3:4 ОТ) отметил, что во время игры друзей быть не может, есть только оппоненты. Также он подчеркнул, что команда серьезно настроена на предстоящие матчи.

– Мне повезло играть с великими хоккеистами на протяжении своей карьеры, – цитирует сайт НХЛ Баркова. – У "Вегаса" есть пара парней, которые играли во с нами в прошлом году (Джонатан Маршессо и Райлли Смит. – Прим. "СЭ"), с ними было весело, но на льду друзей нет. Мы просто хотим сражаться... Для нас плей-офф начинается прямо сейчас, нам нужно побеждать в каждой игре, битве, и неважно, кто наш соперник.

"Флорида" с 44 очками после 44 игр находится на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. "Вегас" является лидером Западной конференции, в активе команды 64 очка после 45 матчей.