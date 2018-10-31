Александр Барков: "Дадонов сил в России поднабрался и, как был готов, поехал в НХЛ"

Нападающий "Флориды" Александр Барков поделился ожиданиями от матчей с "Виннипегом" в Хельсинки в рамках NHL Global Series 2018.

– Вы вчера ели с Лайне крылышки. Кто больше осилил?

– Он больше съел, я перед камерами стеснялся есть. Соус по всему лицу течет, некрасиво. Но после съемки чуть-чуть покушал.

– Как вы относитесь к проведению матчей в Европе по ходу сезона?

– Мне очень нравится. И я рад, что выбрали нашу команду сыграть дома, в Финляндии. Это очень здорово. Я все еще не могу поверить, что мы находимся в Финляндии в это время года.

– Сколько билетов заказали на родных и друзей?

– Где-то 25.

– Получается, у вас целый сектор болельщиков будет?

– Ну да, но не так много, как у Лайне. Но у меня все предки из России.

– У вас хорошее взаимопонимание на льду с Дадоновым. Как вы достигли этой химии?

– По-русски просто общаемся. Проводим время вместе, ходим на обеды, ужины. Мы оба любим играть с шайбой и не расставаться с ней.

– Почему у Дадонова так быстро получилось в НХЛ? Потому что с вами играет?

– Да не знаю. Он и без меня нормально играет. Дадонов – хороший игрок, быстрый, голова в порядке, руки крутые. Он сил поднабрался в России и, как был готов, поехал в НХЛ. (Игорь Еронко)