Александр Алексеев: "Счастлив, что меня задрафтовал "Вашингтон"

Защитник Александр Алексеев в Твиттере признался, что его переполняют эмоции после того, как действующий победитель Кубка Стэнли "Вашингтон" задрафтовал его. 18-летний игрок обороны был выбран "Кэпиталз" в первом раунде под общим 31-м номером.

"Какой день, какие эмоции, – написал Алексеев. – Не могу объяснить, что я чувствую сейчас. Я просто счастив, что меня задрафтовал такой клуб как "Вашингтон". Спасибо всем, кто поддерживал меня на пути к этой мечте. Надеюсь, увидимся на вершине".

В прошлом сезоне 18-летний россиянин выступал в WHL за "Ред Дир Ребелз". На его счету 37 (7+30) очков в 45 матчах, а также 5 (2+3) очков в 3 встречах плей-офф.

What a day , what a emotion , can’t explain what I feel right now , just happy to be drafted by great organization as @capitals

Thanks everyone who support me on my way to this dream , hope you see it up there ❤️😔☝🏻 pic.twitter.com/VJxHhgCJby – Alex_Alexeyev (@Alexeyev04) 23 июня 2018 г.

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